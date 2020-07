Net geen 10.000 coronapremies, goed voor 37 miljoen euro, in Oost-Brabant DDH

12 juli 2020

18u47 0 Diest In Oost-Brabant werden er net geen 10.000 coronapremies uitbetaald en dat is goed voor 37 miljoen euro. In de top tien staan onder andere Aarschot, Diest, Tienen en Scherpenheuvel-Zichem.

Het is de Diestse schepen en volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open Diest/Open VLD) die met de cijfers komt. De top tien wordt aangevoerd door Leuven (ruim 7,5 miljoen euro) maar op de tweede en derde plaats staan Aarschot, waar er voor 2.860.00 euro aan premies werd betaald, en Diest goed voor 2.436.000 euro. Ook Tienen is bij de koplopers op een vierde plaats met 2.428.000 euro, gevolgd door Scherpenheuvel-Zichem (1.649.000 euro).

“Het is goed dat Vlaanderen snel en krachtig onze ondernemingen heeft ondersteund. De premies zijn ook binnen enkele weken uitgekeerd, wat zeer efficiënt is. Oost-Brabant heeft ook een relatief lage weigeringsgraad, wat erop wijst dat ondernemers in onze regio eerlijk zijn omgesprongen met de premies”, zegt Vande Reyde die nu wel pleit voor “budgettaire soberheid”. Volgens hem was de steun wel degelijk nodig maar kan de overheid niet blijven voor Sinterklaas spelen. “Er moet nu gericht worden ingezet op een economische relance. In de Kamer en het Vlaams Parlement worden wekelijks nieuwe voorstellen gedaan die leiden tot nieuwe miljoenenuitgaven zoals bijvoorbeeld de gratis treintickets. Dat is onverantwoord. We moeten er nu voor zorgen dat het geld naar de kerntaken gaat”.

Volgens de schepen is er in Oost-Brabant nog nood aan een duidelijk economisch profiel,. “Dat is er bijvoorbeeld wel in Limburg met LRM (een investeringsmaatschappij die de economische groei in Limburg ontgint en stimuleert), en Antwerpen (met haven, diamant en-chemiesector). Met een universiteit en een onderzoekcentra van wereldniveau op ons grondgebied is dat toch opmerkelijk. Leuven Mindgate wil hier nu werk van maken: zij hebben al gesprekken aangeknoopt met Diest en andere gemeenten om Oost-Brabant te laten uitgroeien tot een economische topregio, naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Noordrein-Westfahlen en Eindhoven. Dat is een goede zaak”.

