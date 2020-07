Negentien Hagelanders richten samen burgercoöperatie op om te investeren in duurzame energie DDH

07 juli 2020

18u44 2 Diest David Cellis en 18 anderen uit Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Zoutleeuw richtten eind juni ‘NAVITAS Energie’ op, een burgercoöperatie die aan de inwoners van het Demerbekken de mogelijkheid biedt om te participeren in duurzame, lokale energieprojecten.

Het werkingsgebied strekt zich uit tot voorbij het Hageland. “De laatste maanden krijgen we vaak te horen dat we er goed aan doen om lokaal te kopen. Met NAVITAS Energie organiseren we dat nu ook op het vlak van energie. We nemen de lokale productie van hernieuwbare energie in eigen handen en zorgen er zo voor dat de coöperanten kunnen genieten van alle voordelen, ook de financiële”, legt Cellis uit, die ook voorzitter van de raad van bestuur is.

Bij een burgercoöperatie zorgen de leden immers voor het kapitaal en genieten ze daarna zowel van het financiële rendement op de investering als van, in dit geval, de duurzame energie. “Coöperanten krijgen rechtstreeks inspraak in het beleid en als het goed gaat wordt er jaarlijks een dividend uitgekeerd. Met het bedrag dat overblijft, we noemen dat bewust niet winst, bepalen de coöperanten welke andere projecten gerealiseerd worden ten bate van de lokale gemeenschap”.

Samen sterk

Een aantal gemeentebesturen in het Hageland hadden eerder al initiatieven genomen om aan de klimaatdoelstellingen te werken. De deelnemers vonden elkaar en merkten dat ze, door samen te werken, op een groter gebied actief konden zijn. “We kunnen zo grotere projecten realiseren. We hebben heel wat kennis in huis”, laat Joon De Cock, penningmeester en mede-oprichter, weten. “Ondernemers die iets van bedrijfsvoering kennen, ingenieurs en energiespecialisten die hun sporen al verdiend hebben in hernieuwbare energieprojecten en op het gebied van energiebesparing. De beste besparing realiseer je immers nog steeds door minder te verbruiken”.

In hun thuishavens hebben de initiatiefnemers al een aantal projecten op stapel staan waaronder zonnepanelen op openbare gebouwen.” Andere projecten volgen. Er wordt immers niet alleen hardop gedroomd maar ook concreet gewerkt aan plannen voor een waterkrachtcentrale op de Demer. En windmolens in handen van de burgers, dat staat ook op de projectenlijst”, glundert Cellis.

Naar eigen zeggen hebben intussen ook andere gemeenten en organisaties hen al benaderd. “Nu de coöperatie opgericht is, kunnen we ook op een formele manier samenwerkingsverbanden aangaan. Gemeenten en andere openbare besturen, bedrijven, organisaties, iedereen op ons werkingsgebied die de energietransitie wil versnellen, mag contact opnemen, net als vrijwilligers die zich ervoor willen inzetten”.