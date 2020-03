Neem een selfie met Kamp Waes-overlevers tijdens “Ladies City Deluxe” in Diest DDH

09 maart 2020

17u18 0 Diest Kamp Waes-overlevers Joni Ceusters uit Tielt-Winge en Zeger Van Noten treden aan op het zogenaamde “Ladies City Deluxe” event in Diest. Zondag 22 maart zetten alle handelaars hun deuren open voor alle “shoplustige ladies” en kan je met de twee op de foto.

Het event is al aan de achtste editie toe en traditioneel kent het een grote toeloop van vooral vrouwelijke bezoekers. “Dit event is uniek in Vlaanderen. We brengen er al het goede samen van lokaal winkelen en ook al heet het Ladies City Deluxe, we merken de laatste jaren ook almaar meer mannen op tijdens het event. De man op een terrasje terwijl mevrouw winkelt is duidelijk niet meer van deze tijd”, zegt schepen van economie Maurits Vande Reyde.

Tijdens het event worden zo’n 1500 goodiebags verdeeld met daarin leuke producten. Om kans te maken op een van die zakjes moet je je wel op voorhand inschrijven. Tijdens het shoppen worden op verschillende plaatsen ook bubbels voorzien zodat het pas echt een plezier wordt om te winkelen. “De Lakenhalle wordt dan weer omgetoverd tot een zogenaamde Ladies Village waar je ook een aantal standjes terugvindt”, gaat de schepen verder.

Deelnemende handelaars geven die dag ook kortingen en organiseren leuke acties. Je kan die dag ook een selfie nemen met een of andere BV en dit jaar zijn dat Kamp Waes-overlevers Joni Ceusters en Zeger Van Noten.