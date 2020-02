Nathalie Binnemans van “De Stoffenschuur” is vriendelijkste handelaar van Diest DDH

13 februari 2020

06u23 0 Diest Nathalie Binnemans van “De Stoffenschuur” in Diest werd gisteravond verkozen tot “Vriendelijkste Handelaar” van de stad Diest. Cachet Silhouette en Talentenboom Kinder- en gezinscoaching achtervolgen haar op de tweede en derde plaats. De prijs wordt uitgereikt door handelsgids.be. Zaakvoerster Nathalie vindt het alvast een bevestiging van haar filosofie.

Wanneer we Nathalie zien, wordt algauw duidelijk waarom zij de prijs in de wacht sleept. Goedlachs en gemotiveerd staat ze ons te woord: “Dit is superleuk maar ik vind klantvriendelijkheid eigenlijk heel normaal. Ik vind het heel belangrijk om een goed contact te hebben met mijn klanten en hen te helpen waar ik kan”.

Nathalie baat een winkel uit in stoffen voor mensen die zelf kleren willen maken. De onderneemster ziet zichzelf niet als verkoopster maar eerder als een adviseuse voor elkeen. “Ik ben pas blij wanneer mijn klanten buiten gaan met hetgeen ze nodig hebben. Indien ik de prijs niet had gewonnen, was het ook goed geweest, zolang mijn klanten maar tevreden zijn”, zegt ze lachend.

Voor haar is de prijs een erkenning van haar passie die ze heeft van jongs af aan. “Ik ben omringd door zelfstandigen. Mijn man en andere familieleden zijn ook zelfstandigen. We hebben niets anders gekend. Klanten vriendelijk behandelen is niet meer dan normaal”, gaat ze verder.

Om verkozen te geraken diende Nathalie zich in te schrijven voor de wedstrijd maar moest ze ook de hoogste scores krijgen van haar klanten, iets wat haar duidelijk lukte. De winnaar krijgt een extra reclamebudget van 600 euro voor de website van handelsgids, de tweede, derde en vierde plaats is goed voor een budget van 300 euro.