Naar de dokter? Dan nemen we de Volvo cabrio: vader schenkt mini-auto aan ziekenhuis dat zijn dochter verzorgde DDH/KBG

25 februari 2020

12u44 2 Diest Patiëntjes van de afdeling pediatrie in het AZ Diest begeven zich voortaan naar de dokter in een Volvo cabrio of toch tenminste in een model speciaal gemaakt op kindermaat. De afdeling kreeg de auto cadeau van Kevin Van Ryckeghem als dank voor de goede zorgen die ze gaven aan zijn dochter Lara die er vorig jaar verbleef.

“Mijn dochtertje Lara is nu bijna anderhalf jaar oud maar vorig jaar moest ze twee weken op de afdeling pediatrie verblijven. Ze had een virus opgelopen en werd er een tweetal weken gemonitord. Ik kan alleen maar heel veel bewondering hebben voor de verpleegsters en dokters op die afdeling. Ze hebben ons dochtertje geweldig goed verzorgd en daarom wilde ik iets terug doen”, vertelt de papa.

Om te bepalen wat hij precies kon terugdoen, moest Kevin niet lang nadenken, want zijn schoonfamilie baat een Volvo-garage uit in Diest en zelf heeft hij er de leiding. “Ik gebruikte dan ook mijn connecties. Ik ben heel blij dat ik hen een kindermodel kan schenken van de Volvo S90 in cabrio versie”, gaat Kevin verder.

Attractie

De sleutel was nog maar pas overhandigd of de jonge bestuurders gingen hem al meteen testen door de gangen van de afdeling. “De wagen was onmiddellijk een succes en een heuse attractie. Het vrolijkt hun verblijf op de afdeling op en leidt hen af van de iets minder leuke ziekenhuisingrepen”, legt hoofdverpleegkundige Carmen Matheussen uit, waarop een patiëntje aanvult met de alleszeggende woorden: “Ik wil nog niet naar huis!”.