N-VA heeft opnieuw kritiek op de communicatie van de meerderheid, deze keer over het omvormen van de Lakenhalle tot studieruimte DDH

31 mei 2020

16u50 0 Diest De stad Diest stelt de Lakenhalle in de Scholenstraat open voor studenten die in alle rust willen studeren. De N-VA oppositie is blij met het nieuws want naar eigen zeggen stelden zij het al voor tijdens een interpellatie op de gemeenteraad van april. Ze zijn minder opgetogen over de manier waarop het nieuws gecommuniceerd werd.

Hogeschool- en universiteitsstudenten kunnen in de Lakenhalle terecht van dinsdag 2 juni tot woensdag 1 juli, van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8 uur tot 18 uur. Ze kunnen zich gewoon aanmelden aan de ingang via de Scholenstraat en iedereen wordt geregistreerd door een medewerker en blijft zolang hij of zij dat wenst. Er is plaats voor 20 studenten maar er kunnen nog tien plaatsen extra worden gecreëerd indien dit nodig zou blijken.

N-VA fractieleider Frederik Boone is blij met het nieuws want zijn fractie stelde dit al voor op de gemeenteraad in april. “Mijn zoon is voorzitter van jong N-Va en die kwam met het idee op de proppen. Ik interpelleerde erover op de gemeenteraad maar toen kreeg ik te horen dat het een goed idee was maar dat het niet kon omdat de regelgeving moest worden aangepast. Intussen gebeurde dat en dus dacht ik het opnieuw op de agenda te laten plaatsen van de raad op 25 mei. Mijn zoon vond dat veel te laat en dus stuurde ik een mail naar de meerderheid. Die lieten mij op 20 mei weten dat ze het op het college zouden brengen en dat ze alvast de intentie hadden om dergelijke studieruimte te creëren.”, reageert Boone die minder te spreken is over de manier waarop het plan gecommuniceerd werd naar de bevolking toe. “Het nieuws stond eerst op de facebookpagina van de meerderheidspartijen, een dag later pas op de website van de stad. Dat insinueert dat zij met het idee kwamen”, zegt Boone die eerder ook al kritiek had op de manier van communiceren.

Burgemeester Christophe De Graef nuanceert een en ander: “Een stad wordt bestuurd door een meerderheid en schepenen communiceren hier dan over, niet meer dan normaal. Trouwens de burger is nog nooit zo goed geïnformeerd geweest als tijdens deze legislatuur. Ik wil ook even meegeven dat de stad al enkele jaren de leeszaal open stelt van de bibliotheek voor studenten tijdens de blok. Nu kan dit niet en door de omstandigheden moesten we dus een andere oplossing zoeken. Natuurlijk vond ik dit een goede suggestie maar om nu te zeggen dat we dit als propaganda gebruiken is niet juist”.

Boone blijft bij zijn standpunt: “Het is telkens hetzelfde liedje. De meerderheid insinueert opnieuw dat zij het doen terwijl het natuurlijk de stad is” maar ook daarop heeft de burgemeester een antwoord klaar: “Opnieuw een schreeuw om een goed initiatief in een slecht daglicht te brengen”.

Studenten die meer willen weten over het initiatief surfen naar de website van de stad.