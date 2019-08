Mysterie in Begijnendijk: Waterkwaliteit uitstekend, dus wáárom sterven plots alle vissen in de Begijnenbeek? Kristien Bollen

14 augustus 2019

15u49 1 Diest In de Begijnenbeek, een zijrivier van de Demer, is dinsdagavond een grote hoeveelheid vissen dood aangetroffen. De brandweer pompte nog extra water in de beek voor wat extra zuurstof, maar helaas overleefden heel wat vissen het niet. De Vlaamse Milieumaatschappij nam woensdagochtend enkele stalen van het water uit de Begijnenbeek, maar daaruit blijkt dat de waterkwaliteit eigenlijk uitstekend is.

“Er liep dinsdagavond een melding binnen vanuit de Vervoortstraat dat er enkele dode visjes waren. Een half uurtje later kwamen er nog meldingen en bleek het om grotere aantallen te gaan. De dode vissen werden voornamelijk gesignaleerd tussen Webbekom, waar de Begijnenbeek achter het provinciedomein de Halve maan loopt, en Assent” vertelt burgemeester Christophe De Graef.

Lozing of zuurstofgebrek

Omdat een mogelijke oorzaak wel eens zuurstofgebrek kon zijn, pompte de brandweer van Diest meteen water in de beek om het zuurstofgehalte te verhogen. Ook werd er van uitgegaan dat een lozing de boosdoener kon zijn en werden er speciale producten in de beek gedaan om eventuele verontreiniging te binden en legde de brandweer speciale absorptieslangen in het water.

Mogelijks ging het om een kleine verontreiniging die snel verdund werd door de regenval én het water van de Leugebeek die er wat verderop bijkomt Christophe De Graef

Oorzaak proberen te achterhalen

Personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) namen deze ochtend enkele stalen van het water in de Begijnenbeek in Diest om de oorzaak proberen te achterhalen van de massale sterfte van kleine vissen. Helaas blijkt dit niet zo eenvoudig. “De Vlaamse Milieumaatschappij heeft verschillende waterstaalnames gedaan. Het resultaat is heel positief: de kwaliteit van het water in de Begijnenbeek blijkt zelfs zeer goed te zijn”.

Eeuwig raadsel ?

In de loop van de volgende dagen kwamen er geen meldingen meer binnen van dode visjes en lijkt alles normaal. Waaraan de vissen dinsdagavond plots massaal gestorven zijn is dus niet meer te achterhalen. “Mogelijks ging het om een kleine verontreiniging die snel verdund werd door de regenval én het water van de Leugebeek die er wat verderop bijkomt. Hierdoor is die verontreiniging niet meteen op te sporen. Maar met die mogelijks kleine verontreiniging stierven wel plots de vissen die er vrijwel meteen mee in contact kwamen. De visjes dreven vervolgens stroomafwaarts en werden gesignaleerd in de Begijnenbeek. Mogelijk gebeurde de verontreiniging een heel stuk hogerop. De kans bestaat dus dat we dit nooit zullen kunnen achterhalen”, besluit de burgemeester, die wel de medewerkers van de VMM en brandweerdiensten wil danken voor de snelle afhandeling gisterenavond en deze voormiddag.