Muziekleerkrachten KSD heten kinderen welkom met originele video DDH

09 juni 2020

17u08 0 Diest De leraars muziek van de KSD school in Diest zorgden deze week voor een primeur en verwelkomden de leerlingen met een zelfgemaakte videoboodschap waarop ze ook het aantal dagen, minuten en seconden vermelden dat ze hun leerlingen moesten missen.

De video, die je hier kan bekijken, toont drie leerkrachten muziek - Lara Hoeyberghs, Evi Bex en Griet Renaerts - die op hun eigen manier de kinderen weer welkom heten op school. Met een aangepaste versie van ‘Seasons of love’ en een leuke fotomontage dragen ze hun steentje bij tot een positieve terugkeer naar school. “We maakten het filmpje echt met zijn drietjes. Evy is dirigente van een popkoor en dat hielp veel maar ook Griet droeg haar steentje bij. We hebben dit samen gemaakt en ik ben er best fier op. Op afstand muziekles geven was moeilijk maar we hebben de kinderen natuurlijk even hard gemist als iedereen. Hun creatieve ontwikkeling is heel belangrijk voor ons”, vertelt Laura die voordien weinig of geen montagepraktijk had opgedaan. “Ik monteerde nooit video’s maar met YouTube geraak je ver. Ik hoop dat de kinderen het leuk vinden en het voor hen een motivatie is om ook in coronatijden aandacht te besteden aan muziek en andere kunstvormen. Wij gaan alvast helpen waar we kunnen want in deze tijden zijn op school de basisvakken natuurlijk belangrijker”.