Musiceren en lokale verhalen vertellen met Allerheiligen op het kerkhof in Diest DDH

13 oktober 2020

16u23 1 Diest In Diest ziet Allerheiligen er dit jaar iets anders uit. Reveil, een organisatie die onze rouwcultuur warmer wil maken met muziek, poëzie, beeld, dans en levensverhalen organiseert voor het eerst nu ook een reveilmoment op de begraafplaats in Diest. Bedoeling is om letterlijk de stilte te doorbreken tussen 17 en 18 uur op zoveel mogelijk begraafplaatsen met intieme muziek en lokale verhalen.

Muziek maken op een begraafplaats zit niet meteen ingebakken in onze cultuur en toch is het net dat wat ze bij Reveil willen doen. Het initiatief ontstond in 2012 in de West-Vlaamse gemeente Deerlijk waar muzikant Pieter Deknudt een lied bracht op het kerkhof ter ere van zijn overleden vriend Robbie Van Eeckhout van de band Highway Jack. In 2019 organiseerde Reveil dergelijk iets op kerkhoven in 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen. “Als er zo’n 50 jaar terug iemand stierf, speelde de fanfare nog op de begrafenis. De kist werd gedragen door vrienden en familie. Er is dus eigenlijk niet echt iets revolutionairs aan Reveil. Bij zonsondergang (tussen 17 en 18 uur) trachten we dit gevoel weer op te roepen met een prachtige ode aan de verhalen en de muziek van vroeger”, luidt het bij de initiatiefnemers.

Dit jaar doet ook Diest mee en zal er ook daar muziek klinken op het kerkhof. “In deze bizarre tijden zijn we vaak geconfronteerd geweest met afscheid nemen. Allerheiligen doet ons daar aan denken en dit jaar willen we dat afscheid nemen op een ingetogen manier warm omkaderen”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Geert Cluckers (DDS).

De groep Passion4Strings en de leerlingen Woord van de Hagelandse Academie van Muziek en Woord (HAMW) zullen een intiem en warm moment creëren op de begraafplaats van Diest. Wanneer je erbij wil zijn draag je een mondmasker. Meer informatie krijg je op de site van Reveil.