Motorrijder vlucht voor politiecontrole, maar wordt daags nadien toch bij kraag gevat Kristien Bollen

26 juni 2020

16u05 1

Een verkeersploeg met anoniem voertuig wilde op de Diestersteenweg in Diest woensdag rond 13.45 uur een zwarte motorfiets controleren waarvan de nummerplaat volledig naar boven was geplooid. Wanneer de politie de blauwe lichten aanstak gaf de bestuurder volle gas en verdween uit het zicht.

Dankzij doorgedreven opsporingen kon de motorfiets de volgende dag gelokaliseerd worden bij de moeder van een 20-jarige man uit Bekkevoort. Het voertuig was niet verzekerd, noch ingeschreven. De bestuurder beschikte niet over een motorrijbewijs. De motorfiets werd op last van het parket geïmmobiliseerd.