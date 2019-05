Motorfietser zwaargewond Kristien Bollen

27 mei 2019

16u43

Op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest vond zondagmiddag rond 13 uur een verkeersongeval plaats. Om onverklaarbare reden verloor een 58-jarige man uit Geetbets de controle over zijn motorfiets en kwam zwaar ten val. Hij werd zwaar gekwetst overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.