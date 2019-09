Motie tegen betalend maken van stationsparking door hele gemeenteraad goedgekeurd Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

17u28 3 Diest De gemeenteraad heeft maandag een motie goedgekeurd om geen betalend parkeren in te voeren op de huidige pendelparking. De NMBS wordt daarin met aandrang gevraagd om eerst andere en dringende pijnpunten in de stationsomgeving aan te pakken. “Alternatieve vervoersmogelijkheden om het station te bereiken, zijn momenteel nog onderontwikkeld”, klinkt het in de motie.

Iets meer dan 10 jaar geleden werd het eindrapport ‘strategisch masterplan’ voor de herontwikkeling van stationsomgeving Diest goedgekeurd door alle betrokken partijen. Een van de speerpunten was de uitbouw van de stationsomgeving tot een hoogwaardig knooppunt van openbaar vervoer voor de stad en voor de regio. “We stellen vandaag vast dat de beloofde investeringen van NMBS en Infrabel achterblijven”, zegt schepen Bart Stals (Open Diest).

“De perrons zijn verouderd en voldoen niet aan de toegankelijkheid, de tunneltrappen zijn op de draad versleten, het aantal fietsstallingen is onvoldoende en er zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto’s. Momenteel staan er in en rond het station op piekdagen (dinsdag en donderdag) tot 1.400 wagens geparkeerd, vooral in de straten en pleinen rond het stationsgebouw omdat de parking, met een capaciteit van een 600-tal wagens, de vraag niet aankan.” Ondertussen zijn de private ontwikkelingen in de nieuwe woonbuurt volop aan de gang en werden zopas bouwvergunningen afgeleverd. In het totaal gaat dit al om een 350-tal wooneenheden. “Dit zal de parkeerdruk in de buurt gedeeltelijk doen toenemen”, waarschuwt schepen Stals.

Garanties?

“Welke garanties hebben we dat de NMBS de beloofde investeringen nog gaat waarmaken?”, vraagt Sofie Colemont van Groen Diest zich af. “Daarbij is voor Groen Diest de bereikbaarheid van het NMBS-station een cruciaal punt. Momenteel is deze absoluut voor verbetering vatbaar. Zoals we in de voorgestelde motie kunnen lezen, moet er onder meer prioriteit gegeven worden aan een kwaliteitsvolle fietsenstalling.”

De NMBS laat alvast weten dat de vernieuwing van de fietsenparking een eerste prioriteit zal zijn voor ze de parking betalend zal maken. De spoorwegmaatschappij wil ook samen zitten met de stad om na te gaan hoe ze de verkeersdrukte aan de stationsbuurt kunnen aanpakken.