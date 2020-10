Mosselfeest oudercomité wordt takeaway Geert Mertens

08 oktober 2020

Het jaarlijkse mosselfeest van het oudercomité van de gemeentelijke basisschool van Molenstede kan dit jaar doorgaan als een takeaway-editie. Normaal zou het plaatsvinden op zaterdag 17 oktober. “Omwille van COVID-19 heeft het oudercomité het mosselfeest aangepast”, klinkt het. Er zijn verschillende gerechten en zelfs hele menu’s verkrijgbaar. Plaats van afspraak is de speelplaats van de school.

Niet alleen mosselen zijn er verkrijgbaar maar ook videe en stoofvlees. Voor de kinderen is er een speciaal kidsmenu samengesteld. “Er is een veilige route en alle hygiënische maatregelen worden voorzien om het afhalen van het eten coronaproof en veilig te laten verlopen”, horen we. Zo wordt er gewerkt met tijdsloten om het bestelde af te halen. “Het is anders dan anders maar wel even lekker!”

Bestellen kan tot en met 13 oktober. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de nieuwe speelplaats en tuin van de school. Voor meer info: www.ocgbsmolenstede.be.