Moskee schenkt 220 pizza’s aan zorgsector en vreest dat ‘Ramadan’ dit jaar een heel ander gebeuren wordt DDH

11 april 2020

18u19 2 Diest De “Beraat” moskee in Diest betuigt in deze coronatijden ook hun steun aan de zorgverleners en zorgde voor 220 pizza’s die verdeeld werden aan de mensen in de zorgsector en de lokale politie.

“Als bestuur wilde wij onze steun betuigen en een symbool van eendracht uitdragen. Het coronavirus treft ons allemaal en wat de hulpverleners doen is echt ongelooflijk. Dat verdient een pluim”, legt voorzitter Baytemur Zeke uit. Hij vond twee Turkse pizza-verkopers die het zagen zitten om zoveel pizza’s te maken en korting gaven om de actie mee te steunen. Zelf begint hij op 24 april aan de Ramadan ook al zal die er heel anders uitzien dan andere jaren. “Als je gezondheid het toelaat vast je als moslim van zonsopgang tot -ondergang en daar verandert corona weinig aan. Normaal gaan wij ’s avonds wel bij elkaar eten en nodigt de ene familie de andere uit. Dat kan nu niet en dat is wel heel jammer. De moskee blijft ook al zeker dicht tot 19 april maar ik verwacht dat dit minstens verlengd wordt tot 3 mei. Normaal bidden we vijf keer per dag en is er tijdens de Ramadan ook ’s avonds nog een gebed maar dat zal niet in de moskee gebeuren en ook niet samen. Eenieder zal het thuis alleen moeten doen. De verbondenheid en de gezelligheid zal er niet bij zijn dit jaar en eenieder zal thuis moeten blijven maar daar hebben wij natuurlijk heel veel begrip voor. Vandaag staat de gezondheid van eenieder op de eerste plaats en moeten we allemaal moeite doen om dit virus te bestrijden, ook al wil dit zeggen dat ons Ramadan-feest met zijn allen misschien niet kan doorgaan. We zullen wel zien. Laat ons hopen dat het goed afloopt”, besluit Zeke.