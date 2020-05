Mondmaskers worden bedeeld, maar oppositie is niet blij met de communicatie hierover: “Dit ruikt naar propaganda” DDH

27 mei 2020

15u39 0 Diest De stad Diest deelt nu ook mondmaskers uit aan alle inwoners die dit jaar twaalf jaar worden of ouder zijn. Oppositiepartij N-VA vindt dat een goede zaak maar is niet blij met de manier waarop de meerderheid het nieuws communiceerde. “Ze doen alsof ‘Open Diest’ dit betaalt, maar dat klopt natuurlijk niet. Het is de stad die de maskers betaalt, met geld van de inwoners”, zegt N-VA raadslid Frederik Boone.

De stad Diest hield bij haar bestelling rekening met de adviezen van de gouverneur en van de federale overheid en deelt deze dagen de mondmaskers uit. Bedoeling is om tegen begin juni iedereen te voorzien van een pakket en via de website van de stad kan je volgen wanneer het jouwe bedeeld wordt. In totaal helpen zo’n 100 vrijwilligers met het verdelen van de maskers.

Oppositiepartij N-VA vindt dit een goede zaak maar ze zijn minder blij met de communicatie die hierover gebeurde. “Het valt me al langer op dat de communicatie van de stad Diest naadloos overloopt in politieke propaganda. ‘Open Diest’ is daar zeer bedreven in. Ook andere oppositiepartijen hadden hier intussen problemen mee maar wij bonden de kat de bel aan door eerder een interpellatie te brengen over de stadscommunicatie wat eerder zelfreclame is”, zegt raadslid Boone.

Niet alleen

Volgens hem staat hij niet alleen want “ook andere oppositiepartijen hebben hier eenzelfde mening over”. Iets wat ook bleek na de reactie dinsdag van Sp.a over de volgens hen foute berichtgeving in het stadsmagazine, waar de meerderheid ook foto’s publiceerde van de verantwoordelijken van bepaalde projecten, en dat was volgens de partij ‘voor hun eigen promotie’.

Burgemeester Christophe De Graef is, net als gisteren na het Sp.a-protest, niet onder de indruk: “De stadscommunicatie is heel correct verlopen. Een politieke partij heeft die communicatie letterlijke overgenomen, waar de oppositie zich aan stoort en dat is beiden hun volste recht. Ons gaat het erover dat elke inwoner vanaf 12 jaar aan huis een mondmasker bedeeld krijgt en daarvoor zijn veel inspanningen gedaan, zowel van vrijwilligers als van ons personeel. Ik kan me niet langer van de indruk ontdoen dat men positieve initiatieven bewust in een verkeerd daglicht wil brengen”, besluit de burgervader.