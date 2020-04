Mondmaskers voor iedereen DDH

24 april 2020

16u01 0 Diest De Sp.a-oppositie vraagt aan de stad om mondmaskers aan te kopen voor de inwoners. Raadslid Kim Zeelmaekers interpelleert hierover op de gemeenteraad die maandagavond digitaal wordt gehouden.

Kim Zeelmaekers werkt zelf in de zorgsector en is ervan overtuigd dat mondmaskers noodzakelijk zijn wanneer we straks weer bij mekaar mogen komen. “Zolang de social distancingregels kunnen gerespecteerd worden, zijn maskers niet echt nodig maar wanneer de maatregelen teruggeschroefd worden en we weer het openbaar vervoer zullen gebruiken of samen komen op openbare plaatsen zijn ze noodzakelijk”.

De partij verwijst naar andere steden en gemeenten die nu al mondmaskers voorzien voor hun inwoners. “Ze deden dit na overleg met deskundigen zodat een kwaliteitsvol en herbruikbaar mondmasker kan verdeeld worden dat voldoet aan de juiste richtlijnen van de federale overheidsdienst voor volksgezondheid. Tenslotte is een deftige handleiding onontbeerlijk want bij een fout gebruik riskeer je jezelf te besmetten”.

Sp.a hoopt op een groepsaankoop met andere gemeenten en steden. “We hopen dat het stadsbestuur bereid is om mondmaskers gratis aan te bieden aan al onze inwoners vanaf een bepaalde leeftijd en met voorrang voor specifieke doelgroepen. Niet iedereen is immers in staat om zelf een mondmasker te maken”, besluit Zeelmaekers.

