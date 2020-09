Minister en burgemeester ‘oefenen’ op Autoloze Zondag voor fietszone

Kristien Bollen

20 september 2020

16u36 12 Diest Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en burgemeester Christophe De Graef hebben, niet toevallig tijdens de Week van Mobiliteit en op Autoloze Zondag, de nieuwe fietszone in Diest al ingereden. Die wordt vanaf maandag ingevoerd in het stadscentrum.

Een fietszone is een aaneenschakeling van straten waarbij de wetgeving op fietsstraten van toepassing is. Zo is het er verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in de halen. “Het invoeren van deze fietszone biedt heel wat voordelen", zegt burgemeester Christophe De Graef.

“De aanpassing van maar liefst 89 straten tot één zone maakt het meteen duidelijk voor alle weggebruikers. We hebben in Diest heel wat fietsers in onze binnenstad. Dankzij de fietszone kunnen zij zich nu veiliger en aangenamer verplaatsen tussen hun woningen en hun werk of school. Bovendien blijft de auto nog steeds welkom, maar eerder als ‘gast’.”

“138 steden en gemeenten kregen eerder een subsidie om meer ruimte te geven aan stappers en trappers, waaronder ook stad Diest", pikt minister Peeters in. “De fietszone is dan ook een mooi voorbeeld van hoe er meer ruimte gecreëerd wordt voor wandelaars en fietsers.”