Minderjarige runt cannabisplantage in tuin van grootmoeder

09 april 2020

De politie Demerdal-DSZ heeft woensdag een cannabisplantage aangetroffen achter een woning op de Diestsebaan in Schaffen bij Diest. De minderjarige jongen die er bij zijn grootmoeder en nog enkele andere familieleden verbleef werd opgepakt. Ook de rest van het gezin werd verhoord. De jongeman had de kweekruimte voor de 175 wietplantjes ingericht in een tent achter het huis van zijn grootmoeder. De minderjarige stond voor deze feiten al onder toezicht van de jeugdrechter in Hasselt. De politie nam de cannabisplanten in beslag voor vernietiging.