Minderjarige bestuurt bromfiets met nagemaakte nummerplaat, zonder verzekering en onder invloed drugs Kristien Bollen

29 juli 2020

12u42 0

Een patrouille zag dinsdag rond 4 uur een bromfietser zonder helm rondrijden. De nummerplaat op de bromfiets bleek een kleurenkopie. De originele nummerplaat was ondertussen geschrapt waardoor het voertuig niet meer verzekerd of ingeschreven was. Daarbij was de 17-jarige bestuurder uit Diest ook nog onder invloed van drugs. Zijn bromfiets werd weggesleept.