Militair en vader delen meppen uit op Chirofuif KAR

06 juni 2019

17u51 0 Diest Een vader (57) en zijn zoon (22) uit Diest moesten zich in de correctionele rechtbank verantwoorden voor een vechtpartij op een Chirofuif in Molenstede twee jaar geleden.

In het feestgedruis ontstond er tweemaal tumult met een vechtpartij binnen en buiten als gevolg. Bij de eerste vechtpartij kreeg de vader slaag van een zestal personen. Op weg om zijn vader te helpen deelde Y.S. slagen uit met een zaklamp in zijn hand. Maar dat bleken niet de personen te zijn die het gemunt hadden op zijn vader. Toen die slachtoffers verhaal gingen halen, ontstond er een tweede vechtpartij. “De beklaagden zagen zich in eerste instantie geconfronteerd met geweld tegen hen gericht. Zij hebben zich evenwel afgereageerd op de verkeerde personen. Zij zijn professioneel actief of actief geweest in het leger en hebben dus een voorbeeldfunctie als het op het gebruik van geweld aankomt”, vatte de rechter samen. De vader kreeg twee maanden cel met uitstel en een geldboete van 400 euro. De zoon kwam er vanaf met probatie-opschorting. Hij moet dan wel een cursus agressiebeheersing volgen.