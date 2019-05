Mic Mac-madam Stefanie verzamelt alles voor je baby aan de helft van de winkelprijs Tom Van de Weyer

28 mei 2019

15u56 3 Diest Koppels die een kindje verwachten, kunnen in Diest een duurzame geboortelijst laten samenstellen uit tweedehands artikelen. Stefanie Roosbeek (31) is de eerste ‘Mic Mac-madam’ in onze regio. “Het scheelt de helft in prijs en van de spulletjes hebben veel meer ouders plezier.”

“Als je een uitzet volledig nieuw zou kopen, mag je voor een kind in het eerste levensjaar zo’n 6.500 euro rekenen”, zegt Stefanie. “Maar na zes maanden worden heel wat spullen al afgedankt. Ze eindigen op de container of op zolder. Erg duurzaam is de uitzet voor een baby niet.”

Dat ondervond ook een koppel uit Gent en begon 2,5 jaar geleden met babyartikelen voor hergebruik aan te bieden. Zo onstond ‘Mic Mac Minuscule’. Intussen zijn er in Vlaanderen 17 zelfstandige Mic Mac-madammen aan de slag om geboortelijsten samen te stellen. Stefanie is begin dit jaar begonnen in Diest.

Herstellingen

“Ik ontvang koppels wanneer de vrouw vier of vijf maanden zwanger is om samen te overlopen wat ze allemaal nodig hebben voor hun baby. Ik word hun persoonlijke shopper en haal al die spullen bij elkaar. Ik vind ze op markten, op verkoopsites, in de kringwinkel, of ga ze afhalen bij de vorige eigenaars. Een lijst bestaat uit zo’n 100 artikelen, van een verzorgingskussen tot een kinderpark. Alles wat je nodig hebt zit er in. Bij mij thuis controleer ik alles op kwaliteit. Eventueel doe ik herstellingen of geef ik een likje verf. Als Mic Mac-madam moet je handig en creatief zijn. Met het verzamelen en pimpen van de lijst ben ik zo’n drie tot vier maanden bezig.”

“Als de lijst compleet is, zet ik hem met foto’s en de prijzen online. Vrienden en familie van de aanstaande ouders kunnen er hun keuze uit maken en hun aankoop bij mij doen. Voor ieder artikel rekenen we 50% van de gemiddelde prijs die je zou betalen in de winkel. Onze geboortelijst verlaagt je ecologische voetafdruk met 90%. Bovendien gaat 10% van de verkoop naar goede doelen.”

Stefanie was voordien industrieel ingenieur, maar combineert haar nieuwe job met de zorg voor haar drie zonen van twee, vijf en zeven jaar. “Ik ben ervaringsdeskundige en geef de ouders eerlijk advies over wat ze nodig hebben. Het is een toffe job, want je helpt mensen bij één van de mooiste momenten in hun leven, de komst van een kindje.”

Kaartjes en doopsuiker

“Inmiddels heb ik de lijst samengesteld voor 14 kinderen. Ik ben momenteel bezig met de lijst voor 12 baby’s die binnenkort worden geboren. Mijn klanten zijn vaak ecologisch bewuste mensen die al tweedehands dingen kopen, maar die zelf geen tijd hebben om een lijst van 100 artikelen bij elkaar te zoeken. Die taak neem ik van hen over. Mensen die babyspullen willen verkopen kunnen bij mij terecht. Ik breng ze weer in omloop met onze geboortelijsten. Je kan hier ook terecht voor ecologische geboortekaartjes en alternatieven voor doopsuiker.”

Meer info op www.micmacminuscule.be