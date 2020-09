Met zestien leerkrachten minder start ook De Prins volledig op: “Normaal gesproken hebben de meeste leerlingen spijt dat vakantie gedaan is. Dat is nu anders” Dirk Desmet

01 september 2020

15u07 0 Diest Ook bij De Prins in Diest gingen de leerlingen dinsdagochtend weer naar school. De school moest het nadat één van hen zondag besmet bleek met het covid-19 virus en contact had gehad met 15 collega’s. Andere leerkrachten sprongen in de bres zodat alle leerlingen toch naar school konden. De leerlingenraad zorgde voor een cadeautje voor iedereen. “Ik ben heel blij dat ik eindelijk weer naar school mag want ik zat al thuis sinds half maart”, zegt Noor Van Reet (15) van die leerlingenraad. Ook bij De Prins in Diest gingen de leerlingen dinsdagochtend weer naar school. De school moest het met 16 leraars minder doen

De school heeft meerdere campussen en telt ruim 1400 leerlingen. “Net omdat we zo groot zijn hebben we voldoende leerkrachten om de 16 collega’s te vervangen nu die in quarantaine moeten. Iedereen was meteen bereid om te helpen en in te springen”, luidt het.

Net omdat er voldoende vervangers waren kon elk leerjaar dinsdagochtend toch naar school, weliswaar allemaal op een ander tijdstip. Pas wanneer de ene groep in het lokaal zat, mocht de volgende groep de speelplaats op. Aan de poort zorgde Noor, die lid is van de leerlingenraad, samen met anderen voor een persoonlijke attentie voor elke leerling. “We maakten een kaartje en een gelukspopje om iedereen weer welkom te heten op school. Zelf mocht ik vorig jaar niet meer naar school, op één momentje na, en ik heb de lessen echt gemist. Ik ga heel graag naar school en voor mij is het veel meer dan leren. Eigenlijk speelt mijn sociaal leven zich vooral hier af en deel uitmaken van de leerlingenraad is zowat mijn enige hobby. Ik mistte ook wel de examens en het moment waarop je je punten krijgt en dan kan genieten van een welverdiende rust”, vertelt Noor.

Meeste leerlingen zijn heel blij om weer naar school te mogen

Het meisje is trouwens lang niet de enige die blij is weer naar school te kunnen. “Normaal gesproken hebben de meeste pubers spijt dat de vakantie voorbij is”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur van Scholengroep Adite. “Dat is nu anders. We horen bij de leerlingen dat ze de school, hun leerkrachten en hun vrienden erg gemist hebben”.

Tijdens de lockdown hielden leerlingen en leerkrachten wel contact met mekaar en dat vond Noor een goede zaak. “Net omdat we niet naar school mochten, hadden we veel contact met de leden van de leerlingenraad van de andere campus. We probeerden de voorbije maanden manieren te vinden om iedereen toch te verbinden en zo organiseerden we onder andere enkele online quizzen”.

Corona zorgt voor verschillen in niveau

Bij De Prins verwachten ze, net als in de andere scholen van de scholengemeenschap, dat er meer uitgesproken verschillen tussen leerlingen zullen zijn door de lange periode van afstandsonderwijs. “Eind vorig schooljaar hebben we via een bevraging bij de leerlingen het afstandsonderwijs geëvalueerd”, gaat Van Passel verder. “Daaruit is gebleken dat de meerderheid van de leerlingen het leren op afstand positief ervaarde en onder meer het werken op eigen tempo en de rustige context kon waarderen. Toch zijn we er ons van bewust dat het niet voor elke leerling even vlot verlopen is.”

Alle schoolteams zullen dan ook extra aandacht besteden aan de beginsituatie van elke leerling en bekijken hoe ver iedereen staat voor elk vak en waar er nog hiaten zitten in de kennis. “Hier loert het gevaar om de hoek dat de leerlingen overstelpt worden met begintoetsen. We hebben daarom met alle schoolteams een didactisch plan van aanpak gemaakt om dat te vermijden”, vult Van Passel aan.

De leerlingenraad zorgde tenslotte voor een soort huiskamertafereel waar iedereen een foto kon maken van zijn of haar vriendengroep. “We hebben een zetel geplaatst en zo geprobeerd om een huiselijk tafereel te creëren. Op die manier willen we iedereen het gevoel geven van een beetje thuis te komen. Hopelijk moeten we dit jaar niet weer verplicht thuisblijven”, besluit Noor.