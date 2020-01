Met Bieblo weet elk kind wat lezen Kristien Bollen

30 januari 2020

12u04 1 Diest Vanaf nu is het makkelijk boeken kiezen voor kinderen tussen 6 en 11 jaar. In de bibliotheek van Diest staat het intuïtief spel ‘Bieblo’, een initiatief van Cultuurconnect en Vlaanderen, dat boekentips op maat geeft.

Bieblo is een intuïtief spel dat kinderen tussen 6 en 11 jaar boeken tipt die aansluiten bij hun interesses en leeftijd. Lezers geven eerst hun leeftijd op. Vervolgens krijgen ze illustraties te zien en selecteren zo thema’s die ze leuk vinden. Bieblo geeft hen een ‘smalle’ etalage: hun keuzes leiden tot acht covers en acht gevarieerde suggesties. Ze krijgen leestips die aansluiten bij hun interesses én beschikbaar zijn in de bib op dat moment.

Leesinspiratie voor kinderen

Voor kinderen is het vaak lastig kiezen uit de rekken. Door thema’s te kiezen die ze leuk vinden via een pc of tablet in de jeugdafdeling van de bib krijgen ze via Bieblo ook minder voor de hand liggende boekentips. Zo lezen ze eens iets anders dan wat ze al kennen. Staat er tussen de acht leestips toch geen enkel boek dat hen aanspreekt? Dan kunnen ze de pagina onbeperkt vernieuwen en andere boekentips laten verschijnen. Of gewoon opnieuw beginnen....

Bieblo op maat van bib

De toepassing wordt per bibliotheek gekoppeld aan de catalogus. Kinderen krijgen enkel suggesties van boeken die op dat moment in de bib beschikbaar zijn. Sterker nog: een ander kind dat gelijktijdig bezig is met Bieblo krijgt nooit dezelfde resultaten, om te vermijden dat twee kinderen op zoek gaan naar hetzelfde boek.

Meer info kan je hier vinden.