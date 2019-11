Met 90 kilometer per uur door zone 50: “Om maaltijd warm te houden” Kristien Bollen

22 november 2019

In de Klappijstraat in Diest liet donderdagavond bij een snelheidscontrole een 19-jarige vrouw 90km/uur noteren in een zone 50. Toen de agenten haar tegenhielden had de dame een wel erg gepaste uitleg voor haar buitensporige overdreven snelheid: “Ze wilde de maaltijd die ze ergens moest afleveren warm houden”, meldt de politie.