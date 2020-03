Medisch centrum voor corona op Verversgracht vanaf vrijdag Kristien Bollen

17 maart 2020

20u39 130 Diest Op de parking van de Verversgracht, vlak bij het Algemeen ziekenhuis dus, komt vanaf vrijdag een soort van medisch centrum. Er zullen containers geplaatst worden waar mensen die doorverwezen door hun huisarts na telefonisch contact, verder medisch onderzocht zullen worden door een arts. Als een opname dreigt is men vlak bij het ziekenhuis.

Vanaf vrijdag worden er vier containers geplaatst met een wachtpost van huisartsen. Zo is het absoluut niet de bedoeling dat mensen op eigen initiatief naar daar komen, maar enkel na telefonische consultatie met hun huisarts die hen, als nodig, doorverwijst. Mensen met beperkte klachten horen daar echter helemaal niet thuis.

Triage

Een arts zal dan beoordelen of je al dan niet naar het ziekenhuis moet of hoe ernstig de symptomen zijn. Ook als je eventueel thuis verder in afzondering kan uitzieken. Er komt ook nog een centraal telefoonnummer, dit zal later nog gecommuniceerd worden !

