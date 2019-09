Maurits Vande Reyde brengt ‘Diestse kadoosjes’ mee naar de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering Vanessa Dekeyzer

05 september 2019

14u10 0 Diest Na de nationale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei, wordt momenteel de Vlaamse regering gevormd. Maurits Vande Reyde (Open Vld), schepen in Diest en Vlaams parlementslid voor Open Vld, is een van de onderhandelaars. Om het belang van lokale handel kracht bij te zetten, bracht Vande Reyde alvast ‘Diestse kadoosjes’ mee naar de onderhandelingstafel.

“Dat zijn cadeaubonnen die je in elke winkel van Diest kan gebruiken. Ik heb ze aan huidig minister voor Economie en mede-onderhandelaar Philippe Muyters (N-VA) gegeven. Zo kan hij zelf het belang van lokale winkels komen testen” lacht Vande Reyde.

De toekomst van lokale winkels tenslotte is een thema waar de Vlaamse overheid extra aandacht voor heeft. “Lokale winkels zitten in een harde concurrentiestrijd met grote, buitenlandse online spelers. Wij gaan niet beslissen waar klanten kopen, maar willen wel dat lokale winkels op een eerlijke manier kunnen concurreren. Daarvoor zijn we moderne oplossingen aan het neerschrijven in het regeerakkoord”, zegt Vande Reyde.“Tijdens deze besprekingen komen er nog veel onderwerpen aan bod die een lokaal belang hebben voor Diest en de regio Oost-Brabant. Als onderhandelaar kan ik daar mijn stempel op drukken. Dat is enorm belangrijk voor onze regio. Anders gaan alle middelen naar andere streken in Vlaanderen.”

Ook de zware pensioenlasten van gemeentebesturen in de regio staat op de agenda. “Voor Diest alleen al stijgt de pensioenlast van het stadspersoneel tegen 2024 met bijna 60 procent”, aldus schepen Vande Reyde. “Dat vormt een grote beperking op de ruimte voor nieuw beleid. De Vlaamse overheid is van plan een deel van die extra kosten op zich te nemen. Dit zou de gemeenten in onze regio veel meer financiële ademruimte geven. Daar zijn we momenteel over aan het onderhandelen."