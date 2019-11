Marieke Vervoort wordt postuum eerste ereburger van de stad Diest Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

19u00 0 Diest Marieke Vervoort wordt de allereerste ereburger van de stad Diest. Dat zal wel postuum zijn, want Wielemie of The Beast from Diest overleed op 22 oktober. De gemeenteraadsleden zullen zich in de zitting 25 november uitspreken over het ereburgerschap.

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) maakte er al even gewag van meteen na het overlijden van Marieke. “Deze inwoonster verdient alle lof”. Tijdens haar leven werd ze al tot twee keer gehuldigd door de stad voor haar grote successen op de op de paralympische spelen in Londen in 2012 en in Rio in 2016, waar ze respectievelijk goud en zilver, en zilver en brons behaalde.

“Marieke, een geboren en getogen Diestenaar, heeft niet alleen op Diest een grote indruk gelaten, maar op heel de wereld”, aldus burgemeester De Graef. “Ze is een voorbeeld voor veel mensen die het moeilijk hebben vanuit hun medische of sociale situatie, omdat ze steeds in het leven bleef geloven en hoe moeilijk het ook was, een doel voor ogen bleef stellen. Zij heeft geschiedenis geschreven.”

Marieke leed aan een ongeneeslijke spierziekte en koos toen ze de pijn niet langer kon verdragen voor euthanasie. Heel de wereld, en vooral het Hageland, rouwde en rouwt nog steeds om deze bijzondere atleten en persoon. De stad Diest opende een rouwregister dat door honderden mensen ondertekend werd. Het grote spandoek met daarop de afbeelding van Wielemie, dat ter gelegenheid van een eerdere huldiging werd gemaakt, werd opnieuw goed zichtbaar opgehangen aan de rotonde ter hoogte van de citadel.

En nu volgt het ereburgerschap van Marieke. Tijdens de gemeenteraad van 25 november zal Diest eerst een reglement goedkeuren om het ereburgerschap mogelijk te maken. Nog tijdens dezelfde zitting zal Marieke Vervoort vervolgens uitgeroepen worden tot ereburger. Het stadsbestuur overweegt ook een standbeeld om de rolstoelatlete te gedenken.