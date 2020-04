Marc Smets zet ene na andere warme actie op poten: “Ik probeer mensen ellende even te doen vergeten” Dirk Desmet

20 april 2020

14u11 1 Diest Tablets kopen voor de ziekenhuizen, een groot hart op het centrale plein schilderen, mondmaskers uitdelen aan de mensen in de zorgsector of zelf voor dronebeelden zorgen als die van VTM niet over de stad vliegt, Marc Smets uit Diest heeft het de voorbije weken allemaal gedaan. Op zijn Facebookpagina “Diest uw stad” probeert hij elke dag de sfeer erin te houden voor de net geen 10.000 leden.

Voor de coronacrisis baatte Marc cafe Nicky’s uit op de markt in Diest maar net als iedereen zit hij nu alleen in eigen kot of toch in eigen cafe “Mijn broer startte de zaak in 1998 maar die is er intussen uitgestapt. Ik kom ook nu elke dag naar het cafe en lees er in mijn eentje de krant. Wanneer ik mij verveel, bedenk ik manieren om anderen te helpen. Dat is een zeer boeiende bezigheid en je doet er goed mee”, lacht Marc wanneer we hem vragen waarom hij al die acties op het getouw zet.

Via zijn Facebookpagina “Diest Uw Stad” probeert hij lokale initiatieven een forum te geven en zelf ook zijn steentje bij te dragen. “Acht jaar geleden begon ik de pagina als politiek protest tegen de toenmalige coalitie en omdat die de slogan ‘Diest mijn stad’ had bedacht, maakte ik er ‘Diest uw stad’ van. Intussen is het een apolitieke pagina en tijdens deze coronatijden proberen we meer dan ooit weer te geven wat er leeft in onze stad. Tijdens deze coronacrisis besteed ik ook aandacht aan allerlei warme acties en probeer ik zelf te helpen waar ik kan. Een vriend van mij slaagde er onlangs in om 20.000 mondmaskers uit China te laten overkomen en ik zorgde via de pagina gedeeltelijk voor de distributie. Via de Facebookpagina wisten al snel alle mensen uit de zorgsector dat ze bij ons terecht konden voor mondmaskers. Wanneer de drone van jullie krant en VTM boven Vlaanderen hing, schilderde ik samen met kunstenares Elleke Van Win en haar zoon een groot hart op het marktplein. Toen er geen drone of helikopter te zien was, waren veel Diestenaars ontgoocheld en dat kreeg ik niet over mijn hart. Uiteindelijk vond ik iemand die dronebeelden maakte zodat iedereen toch van de beelden kon genieten”.

Positieve boodschap brengen

De man zamelde onlangs ook geld in om tablets te kopen voor de lokale ziekenhuizen. “Ik kreeg de vraag van iemand die in Tienen iets soortgelijks had gedaan en ik had eigenlijk aan anderen gevraagd of zij dit wilden organiseren in Diest maar toen ik geen antwoord kreeg, heb ik het maar zelf in gang gezet. Ik ging op zoek naar 60 mensen die elk 50 euro wilden doneren om zo 20 tablets te kopen voor het AZ Diest en het Augustinus ziekenhuis. Intussen hebben we het nodige geld kunnen inzamelen maar de levering loopt vertraging op zodat we ze pas eind april kunnen afgeven. Het zal wel iets met mijn opvoeding te maken hebben maar als je kan helpen, waarom zou je dat dan niet doen? We hebben mekaar vandaag echt nodig en ik heb toch tijd te veel. Trouwens, heel veel Diestenaren leven echt mee met hun medemens en proberen te helpen waar ze kunnen. Dat merk ik zeer goed aan de reacties op de Facebookpagina”, gaat Marc verder.

Naast het ondersteunen van warme acties probeert de paginabeheerder ook dagelijks een positieve boodschap uit te dragen. “Ik probeer mensen even de ellende te doen vergeten en een lach op hun gezicht te toveren. Te negatieve reacties zijn dan ook niet welkom op de pagina en verwijder ik meteen. De boodschapper wordt voor een tijdje in quarantaine geplaatst en ik stuur hem of haar ook een bericht om te polsen naar het waarom. Dat wil niet zeggen dat mensen geen mening mogen hebben maar te negatieve reacties verdraag ik niet, net als beledigende commentaren of verwijten”, zegt Marc die de toekomst toch ook ietwat somber tegemoet ziet. “Veel zelfstandigen gaan het zeer moeilijk krijgen of hebben het al zeer lastig. Ik heb gelukkig geen kredieten en had een kleine buffer maar die is stilaan ook op aan het geraken. Het is schandalig dat de horeca niet beter ondersteund wordt. Ik ken collega’s die vandaag amper of niet hun vaste kosten kunnen betalen. Anderzijds prijs ik mij gelukkig want ik ben nog gezond”.