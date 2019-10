Man zonder rijbewijs achter stuur van niet verzekerde en niet ingeschreven wagen Kristien Bollen

28 oktober 2019

In de Michel Theysstraat in Diest controleerde politie zondagmiddag rond 11.30 uur een bestuurder. De 25-jarige man uit Diest reed ondanks het feit dat hij een rijverbod had. Bij verdere controle bleek tevens dat het voertuig dat hij bestuurde niet ingeschreven, niet verzekerd noch gekeurd was. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld.