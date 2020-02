Man wacht al weken tevergeefs op Proximus voor aansluiting en regelt het dan maar zelf: “Telkens weer een hele dag voor niets gewacht op de technieker” DDH

27 februari 2020

18u36 3 Diest Mousty en zijn mama Fatma Moustakim wachten al weken op een een aansluiting van Proximus. Telkens weer beloven die te komen, maar sturen ze hun kat. “Uiteindelijk regelde ik het zelf via een bevriend technieker”, zucht de man.

Op aanraden van haar zoon wilde mama Fatma overstappen naar Proximus. Het contract werd getekend en een datum werd gemaild waarop de installatie in haar flat zou gebeuren. “Mama bleef speciaal heel de dag thuis, maar er kwam niemand opdagen. Toen ik opnieuw contact opnam, kregen we een nieuwe datum waarop de technieker zou langskomen. Een tweede maal bleven we speciaal thuis maar opnieuw zagen we niemand. Dit scenario herhaalde zich sindsdien nog enkele keren. Telkens weer beloven ze het op te lossen en langs te komen maar iedere keer blijven we voor niets thuis”, gaat Mousty verder.

Ook zijn mama is niet te spreken over de service van het telecombedrijf en kan tot nader order geen tv kijken of surfen op het internet. “Wat ik heel vreemd vind, is dat ze wel meteen mijn gsm geactiveerd hebben maar dat is dan ook het enige wat werkt.”

Zelf technieker geregeld

Toen zoon Mousty een zoveelste keer aanklopte bij Proximus kwam er een nieuwe uitleg. “Toen ik het abonnement afsloot, was er net een actie lopend waarbij je een tv-toestel kon kopen voor weinig geld. Deze keer vertelde de verkoper mij dat ik eerst het tv-toestel moest betalen vooraleer de installatie kon gebeuren. Ik vertelde hem dat ik dat meteen zou regelen maar toen bleek er geen ordernummer te bestaan voor onze bestelling en kon hij ook niet afrekenen. Opnieuw waren we bij af”.

De man toont ons de vele mails die hij stuurde en ontving, maar telkens zonder resultaat. Uiteindelijk ging hij zelf op zoek naar een oplossing. “Pas nog kreeg ik een nieuwe mail waarin mij gezegd werd dat er een technieker langs zou komen op 5 maart. Dan zit mama nog dagen zonder tv en wie zegt mij dat die dan ook echt komt? Ik heb uiteindelijk een bevriend technieker aangesproken die voor Proximus werkt en uiteindelijk kwam hij langs en regelde hij de installatie. Dan kon het dus opeens wel. Een vriend van mij wacht trouwens ook al sinds december op zijn aansluiting en ook bij hem blijft het maar aanslepen. Al meerdere keren liet hij weten dat er een kabel moet worden bijgelegd maar al drie keer kwam een installateur langs die dit niet kon realiseren en er niet van op de hoogte was. Dit is toch allemaal te gek voor woorden”, besluit Mousty.

We vroegen ook Proximus om een reactie, maar voorlopig blijft die uit.