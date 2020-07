Man steelt geld van bejaard koppel via wisseltruc Kristien Bollen

24 juli 2020

14u50 0

Een bejaard koppel werd donderdag voor hun woning in Diest aangesproken door een Engelssprekende man die enkele muntstukken wou wisselen. Om de man te helpen lieten ze hem binnen komen in hun woning. Later stelden ze echter vast dat er een som geld uit de brieventas van de vrouw was verdwenen.