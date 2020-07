Man speelt rijbewijs kwijt na drugtest en vlucht onder de ogen van politie alsnog met de wagen Kristien Bollen

23 juli 2020

14u42 0

Vlak voor het commissariaat in de Leuvensestraat in Diest controleerde politie woensdag rond 9 uur een bestuurder. De 36-jarige man uit Diest was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Na het afwerken van de procedure bleef de wagen ter plaatse achter. De man was hier echter niet mee akkoord want agenten zagen even later vanuit het politiekantoor dat hij terug achter het stuur kroop en weg reed in de richting van de Citadel. Hij werd terug onderschept. Gezien hij op dat ogenblik reed zonder rijbewijs en onder invloed, werd deze maal zijn voertuig geïmmobiliseerd.