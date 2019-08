Man dood aangetroffen op appartement Kristien Bollen

09 augustus 2019



In de Antwerpsestraat in Diest is deze ochtend het lichaam van een levenloze man aangetroffen in een appartementswoning. De 44-jarige man uit Tessenderlo was de avond voordien in de buurt op stap geweest en blijven overnachten bij kennissen. Wat hij daar precies deed is niet helemaal duidelijk. Een wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse. Volgens het parket zijn er geen directe tekenen of sporen van geweld; een precieze doodsoorzaak is nog wel niet gevonden. Een autopsie begin volgende week moet duidelijkheid scheppen in de doodsoorzaak van de man.