Machtswissel bij politiezone Demerdal-DSZ: Jan I maakt plaats voor Jan II Kristien Bollen

30 april 2020

15u29 0 Diest J an Konings werd door de politieraad op 20 april voorgedragen als korpschef van de lokale politie Demerdal-DSZ. Vanaf 1 mei wordt Jan Konings door de PZ Leuven, afgedeeld naar de PZ Demerdal-DSZ zodat hij zich verder kan voorbereiden en huidig korpschef Jan Vanhauwere de kans krijgt om te fakkel door te geven.

Voor de officiële aanstelling en eedaflegging op een volgende politieraad, is het wachten op de publicatie van het betreffende Koninklijk besluit. In afwachting zal commissaris Jan Konings vanaf 1 juni als waarnemend korpschef in plaats gesteld worden.

Jan Konings is geboren en getogen in Scherpenheuvel-Zichem en liep school in Diest. Na zijn studies aan de KU Leuven startte hij zijn loopbaan als inspecteur bij de lokale politie Demerdal-DSZ. Verrijkt met ervaringen opgedaan als commissaris bij de lokale politie Antwerpen en bij de lokale politie Leuven keert hij nu terug naar zijn roots.

Afscheidnemend korpschef Jan Vanhauwere startte zijn loopbaan bij de gemeentepolitie van Diest in 1986 en zet in zijn 65ste levensjaar op 1 juni 2020 een punt achter zijn professionele loopbaan.