Maandag zetelt de gemeenteraad fysiek maar achter gesloten deuren DDH

19 mei 2020

13u55 0 Diest In Diest vergadert de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn maandag 25 mei weer fysiek. De voorbije 2 zittingen verliepen digitaal door de coronamaatregelen.

De raadszitting gaat door, achter gesloten deuren, in de St.Joriszaal. Pers en publiek mogen dus niet aanwezig zijn maar kunnen wel kijken naar de livestream op de website van de stad. De zitting zal ook in beperkte groep plaatsvinden met een gelimiteerde afvaardiging per fractie. Op de agenda staat onder andere de bespreking van de stedelijke aanpak van de coronacrisis. De zitting begint om 20 uur.