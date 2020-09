Luisterend oor nodig? Binnenkort vind je het in de Diestse straten DDH

24 september 2020

13u14 0 Diest Op verschillende plaatsen in Diest komen er zogenaamde luisterplekken. Bedoeling is dat iedereen die een verhaal kwijt wil, er terecht kan voor een luisterend oor. “Op die manier werken we op een laagdrempelige mee aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg”, klinkt het.

Het concept is simpel: er worden 2 stoelen gezet op een aantal plaatsen in de stad, eentje voor iemand die een verhaal kwijt wil, de andere voor een hulpverlener of vrijwilliger die actief luistert.

Heeft u het ook al gemerkt? Wanneer mensen je vragen hoe het gaat en je antwoordt ‘niet zo goed’, reageren de meesten daar een beetje vreemd op want dat antwoord verwachten ze niet meteen. Nochtans hebben we allemaal onze problemen en volgens schepen Monique De Dobbeleer kan het dan goed doen om eens even met iemand te kunnen praten die daadwerkelijk luistert. “Op acht locaties richten we daarom een luisterplek in. Even kunnen babbelen, vertellen waar je mee bezig bent of waar je je zorgen over maakt kan opluchten, zeker nu we zolang hebben binnengezeten.”

De luisterplekken staan opgesteld van donderdag 1 tot zaterdag 10 oktober. Of je nu 10 minuutjes tijd hebt of graag een uur komt praten, dat kies je zelf”, besluit De Dobbeleer.

De locaties en de juiste uren vind je op de website van de stad. Reserveren is niet nodig en de babbel is gratis. Je moet wel een mondmasker aan en je houden aan de coronamaatregelen.