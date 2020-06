Ludieke borden moeten fietsers en wandelaars sensibiliseren: “Neem uw vuil mee naar huis” DDH

04 juni 2020

16u15 0 Diest Wanneer je in het Diestse gaat wandelen of fietsen heb je misschien al vreemd opgekeken toen je de veldbordjes zag staan met daarop een ludieke boodschap. Mooimakers, een Vlaamse instantie die ijvert tegen zwerfvuil en sluikstorten, roept ermee op om geen afval achter te laten. Voorlopig vind je de borden alleen rond Diest maar vanaf 8 juni zullen ze overal in Vlaanderen opduiken.

Maar liefst 64 procent van de Vlamingen zocht de voorbije weken het platteland op voor een wandeling of een fietstocht. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Mooimakers bij 1000 Vlamingen. De minder fraaie kant is een toename van het hoeveelheid zwerfvuil, 68 % van de ondervraagden zegt zich eraan te storen, en daar wil Mooimakers iets aan doen. Daarom starten ze, samen met de Landelijke Gilden en Boerenbond, deze campagne op, zowel op sociale media als in het veld.

In het veld plaatsen ze dus veldborden met daarop verschillende leuzen (zie foto’s) en dat de actie niet overbodig is, bleek ook al voor de lockdown wanneer vrijwilligers bergen zwerfvuil gingen ophalen tijdens de zwerfvuilactie. De veldborden staan in de Stappersestraat, tussen nummer 3 en 17, en je vindt er ook eentje wanneer je ter hoogte van nummer 1 de zandweg volgt richting Schaffen. Het derde bord staat in de Peerstraat, tussen nummer 41 en de Vlassaertstraat.