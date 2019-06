Lokale politie Demerdal-DSZ bereidt zich voor op Dwars door het Hageland en waarschuwt voor verkeershinder Kristien Bollen

18 juni 2019

16u00 5 Diest De vierde editie van de wielerwedstrijd Dwars door het Hageland vindt nu vrijdag plaats. De lokale politiedienst heeft samen met heel wat andere instanties, een taak te vervullen met het oog op het veilig verloop van dit evenement. De vorige editie leerde alvast dat het zo goed als onmogelijk is om tijdens dit evenement de verkeersstromen te vrijwaren.

De communicatiediensten van beide steden hebben hier ook een belangrijke bijdrage in geleverd door alle kanalen aan te wenden om zoveel mogelijk mensen en instanties te verwittigen. Op basis van die informatie namen verschillende particulieren, scholen en organisaties zelf al initiatieven om hun activiteiten zo weinig mogelijk in conflict te laten komen met de wielerkaravaan.

In Diest leveren de wegenwerken op de Omer Vanaudenhovelaan extra belemmeringen op. De stad Diest deed dan ook heel wat extra inspanningen om omleidingen aan te geven. Die dag zal politie Demerdal-DSZ liefst 35 medewerkers voor dit evenement inzetten. De koers zelf wordt begeleid door de federale politie. De collega’s van de Politiezones Aarschot en Hageland nemen het gebeuren op hun grondgebied voor hun rekening.

Wijze raad

De lokale politie geeft verder nog wat wijze raad om die dag de verkeershinder te vermijden:

- Maak gebruik van de informatie die aangereikt wordt; consulteer de websites van beide steden.

- Hou er rekening mee dat het verkeer verstoord zal worden in en rond Diest en Scherpenheuvel-Zichem en op bepaalde momenten onmogelijk zal zijn.

- Als je die namiddag in Diest en/of Scherpenheuvel-Zichem moet zijn, voorzien dan een ruime marge. Kom iets vroeger en hou er rekening mee dat je misschien toch een glimp zal willen opvangen van de renners en iets later op een volgende afspraak zal zijn.

- Wees alert en houd rekening met de aanwijzingen van de seingevers en de politie, zo lever je een bijdrage aan een veilig en vlot verloop.

- Als je die namiddag als passant voorbij komt in Diest en/of Scherpenheuvel-Zichem, maak dan een uitzondering, las een extra halte in en lever een positieve bijdrage aan de gezellige sfeer in de autoluwe binnensteden als gevolg van dit evenement. Of wijzig je route, dat is dan weer één auto minder in de file.

Als je op het parcours van de wedstrijd woont:

- Rijd nooit tegen de rijrichting van de renners in, ook niet met de fiets

- Wacht tot de groene vlag voorbij is, om de rijbaan op te komen en je in de rijrichting van de wedstrijd te verplaatsen en verlaat zo spoedig mogelijk opnieuw het parcours.