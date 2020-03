Lindemolen maalklaar en weer open voor het publiek na de coronacrisis DDH

31 maart 2020

13u36 0 Diest De restauratiewerken van de Lindenmolen aan de Halve Maan gaan hun laatste fase in. De molen zelf werd al gerestaureerd en nu wordt de onmiddellijke omgeving aangepakt. Na de coronacrisis kan het publiek de molen opnieuw bezoeken.

De Lindemolen werd gebouwd in 1742 en is een zogeheten standaardmolen. Vroeger werd hij ook Moedermolen genoemd omdat hij een abnormaal grote molenkast heeft. Het is trouwens het enige overgebleven exemplaar van molens met die afmetingen en daarom vindt de provincie het belangrijk om de molen te blijven onderhouden.

Vorig jaar werden er restauratiewerken uitgevoerd en nu is een firma bezig met de heraanleg van de omgeving rond de molen. De provincie Vlaams-Brabant restaureerde vorig jaar al de molen. “Ze plaatsen drie poorten, planten een meidoornhaag aan en nivelleren de heuvel waarop de molen staat”, zegt gedeputeerde voor de provinciedomeinen Ann Schevenels. De molen is in coronatijden gesloten voor het publiek, maar daarna kan je elke eerste en derde zondag van de maand een bezoekje brengen.