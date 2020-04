Liliane Saint-Pierre zorgt in “lockdown” voor mama (93) en stiefvader (96)

Diest

Liliane Saint-Pierre (71) zit in lockdown maar niet in haar eigen kot. De zangeres woont in bij haar moeder en stiefvader want die redden het niet alleen. “Mijn stiefvader is 96 en mijn mama 93”. Vervelen doet ze zich niet, hoewel ze heel graag zou verder werken aan haar nieuwe cd maar dat lukt niet nu even niet want daarvoor moet ze naar de opnamestudio. Tijd voor een uitgebreide babbel met deze sterke en boeiende vrouw. Benieuwd hoe andere Bekende Vlamingen de lockdown beleven? Een overzicht vind je hier.