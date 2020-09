Lijnbus ramt houten afsluiting DDH KBG

15 september 2020

17u48 0 Diest Een lijnbus heeft maandag rond 12 uur een houten afsluiting geramd. Niemand geraakte gewond.

In de Klappijstraat in Diest moest een lijnbus maandagmiddag naar links uitwijken, maar deed dat helaas iets te ver en knalde tegen een houten afsluiting, die over een afstand van 15 meter vernield werd. Een aantal palen doorboorde daarbij de grille van de bus. Die kon bijgevolg niet meer verderrijden en moest getakeld worden. Bij het incident raakte niemand gewond.