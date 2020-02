Lief Goelen opent nieuwe zaak in Diest nadat ze vorige verkocht na herseninfarct van haar echtgenoot DDH

14 februari 2020

13u36 8 Diest ‘Lief en Jeanne’ opent vrijdagavond officieel de deuren. Het is een belevingswinkel rond chocolade, koffie en thee. Voor Lief Goelen, één van de initiatiefneemsters, is het een nieuwe start nadat haar man af te rekenen kreeg met een herseninfarct. Naast een winkel is er ook een leslokaal en een degustatieruimte.

Lief had eerder al een chocoladewinkel, maar moest die verkopen nadat haar man ziek werd. “Eigenlijk was de chocoladewinkel onderdeel van de horecazaak die hij uitbaatte. Jammer genoeg kreeg hij een herseninfarct en hadden we opeens zorgen. Uiteindelijk hebben we de zaak verkocht en gingen we wonen in het vroegere appartement van Marieke Vervoort. De flat was volledig aangepast aan Marieke en dat is nu ook voor mijn man zeer dankbaar. Op die manier moesten we ook geen appartement verbouwen en konden we er meteen in”, legt ze uit.

Lief had een bijzondere band met de atlete die leed aan een spierziekte en vorig jaar overleed. “In de zaak moest absoluut een foto van haar hangen. Ik noem het ons Dafalganhoekje. Er moest altijd iemand bij Marieke blijven en samen met anderen hadden we een beurtrol opgesteld. Ik ging donderdagavond en we werden goede vriendinnen. Marieke heeft mij leren relativeren en ik put nog altijd veel kracht uit de vele gesprekken met haar. Ze was een hele sterke vrouw”, vertelt Lief.

Chocolade, koffie en thee

Ondanks het feit dat haar echtgenoot niet meer kan praten of lezen blijft de vrouw niet bij de pakken zitten en start ze nu dus een nieuwe zaak. “Ik wilde toch weer onder de mensen komen. Je moet verder”, zegt ze dapper.

Dat de nieuwe zaak opnieuw iets met chocolade zou worden, was voor haar meteen duidelijk, want “in chocolade zit passie, maar ook verdriet en het boeit mij enorm”. Tegelijk wilde ze aan de zaak extra cachet geven en daarom ging ze in zee met koffie- en theespecialiste Jeanne Gennar. “Ik leerde Jeanne zo’n zes jaar geleden kennen. Op een dag stond haar vertegenwoordiger in onze vorige zaak en vroeg hij of we haar koffie wilden serveren. Ik vond dat goed, maar ik wilde haar dan wel zelf ontmoeten. Uiteindelijk kwam ze op een ochtend naar onze zaak en vertrok ze pas rond zes uur ’s avonds. Sindsdien zijn we vriendinnen”, lacht Lief.

Workshops en les geven

De nieuwe zaak is opgedeeld in drie delen. Vooraan het winkelgedeelte, maar ook een ruimte voor Jeanne en haar koffie en tenslotte een degustatieruimte. “Jeanne is echt een doorwinterde koffiebrandster en ze mengt ook zelf haar thee. In Jeannes ruimte staan alle mogelijke koffieapparaten, zowel voor thuis- als professioneel gebruik. Jeanne geeft er uitleg en les over koffie. Iedereen kan zich inschrijven en naar huis gaan als barista, zeg maar koffiekenner. Op termijn willen we trouwens ook workshops organiseren”, besluit Lief.

‘Lief en Jeanne’ vind je in de Felix Moonstraat 15 in Diest. Op zondag en maandag is de zaak gesloten en op andere dagen kan je er terecht van 9 tot 18 uur.