Leerkrachten willen leerlingen doen bewegen met filmpjes en uitdagingen op sociale media

08 april 2020

13u41 8 Diest Omdat het voor de jeugd belangrijk is te blijven bewegen komen sommige scholen in Aarschot en Diest met een initiatief om de leerlingen aan het sporten te houden in coronatijden.

De Katholieke School Diest postte een origineel filmpje op haar facebookpagina waarbij leerkrachten sporten met een wc-rol. De eerste is turnleraar Jochen Vanderheyden die met de rol gaat tennissen en die vervolgens doorgooit naar de volgende leerkracht die ermee turnt. “In tijden van corona zijn we op zoek naar manieren om onze leerlingen te laten bewegen maar we willen hen ook laten weten dat we hen best missen. Via Smartschool spoorden we iedereen al aan om een foto door te sturen al sportend. Met het hele hamsterverhaal had ik het idee om iets te doen met wc-rolletjes en dat zag iedereen blijkbaar wel zitten. Elke leerkracht toont zijn eigen favoriete sport in het filmpje en doet iets met de wc-rol”, vertelt Jochen die vooral hoopt dat het initiatief de leerlingen aan het bewegen zet of houdt. “Bewegen is echt heel belangrijk nu we thuis zitten.”

Ook Aarschot doet mee

Ook Bram Maes, leerkracht lichamelijke opvoeding in het Sint Jozefscollege in Aarschot, wil samen met zijn collega’s de leerlingen aan het sporten houden of krijgen en ook zij maakten een filmpje voor Facebook waarbij ze de leerlingen uitdagen om beter te doen dan hun leerkrachten. “Eerder lanceerden we al een aantal uitdagingen via het net maar we merken toch dat minder sportieve tieners die liever links laten liggen. Om hen aan te sporen bedachten we een challenge waarbij we alle leerlingen uitdagen om meer kilometers te lopen, fietsen of te wandelen dan hun leerkrachten”, legt Bram uit.

De strijd wordt gevoerd via de Strava-app. “Je kan je aanmelden en dan moet je lid worden van de sjca groep en je aanmelden voor de cycling- of runningchallenge. Die laatste is ook bedoeld voor zij die willen wandelen. De app registreert vervolgens hoeveel kilometer je aflegt en telt die van de leerkrachten samen en die van de leerlingen. Ik maak dan de som van beide groepen. Voorlopig liggen de leerkrachten nog op kop maar ik verwacht dat dit niet lang meer zal duren. Er doen intussen zo’n 300 leerlingen mee en dat is het driedubbele van het lerarenkorps. Oud leerlingen vonden het blijkbaar ook een leuk idee want die lieten ons weten dat ze ook wilden mee doen. Intussen hebben we dan ook een groep gemaakt voor de oud-leerlingen”, besluit Bram.

Hieronder de filmpjes die de leerlingen moeten aanzetten om meer te bewegen.

Het filmpje van de Katholieke School Diest:



Het filmpje van het Sint-Jozefscollege in Aarschot.



