Leerkrachten van KSD maken gelaatsmaskers voor de hulpverleners in de zorgcentra DDH

22 april 2020

14u32 5 Diest Leerkrachten van de KSD-school in Diest zijn deze week gestart met het maken van zogenaamde face shield-gelaatsmaskers voor de zorgverleners in de woonzorgcentra. Dat zijn maskers van doorschijnend plastic die extra bescherming bieden in combinatie met een mondmasker.

Een aantal studenten uit het zevende jaar “thuis- en bejaardenzorg” helpen al een poosje in de woonzorgcentra, weliswaar niet op de Covidafdeling. Docente Christel Verhaert en de vakgroep “verzorging” staan in contact met die studenten en hun stageplaatsen. “Tijdens de paasvakantie bleek er een tekort aan goede face shields en toen ging de bal aan het rollen. We polsten bij de stageplaatsen naar de voor- en nadelen van de verschillende modellen in omloop. Het model van ‘Makers Against Corona’ genoot de voorkeur en daarmee gingen we dan aan de slag om onze technische tekeningen te maken”, legt Christel uit.

Lasercutters

De school beschikt over lasercutters die nodig zijn om dergelijke maskers te maken en directeur STEM (science, technology, engineering and mathematics) Bruno Leys zag het initiatief meteen ook zitten. “We kopen het materiaal zelf aan en we zijn een crowdfunding gestart bij onze leerkrachten om de maskers te bekostigen. Het is wel mooi dat die zowel de maskers maken als bekostigen”, zegt hij een beetje trots.

Aan de hand van de geschikte technische tekeningen en de aangeleverde materialen gingen dinsdag 10 leerkrachten aan de slag, 5 in de voormiddagshift en 5 in de namiddagploeg. Ze produceerden intussen al 200 maskers die ze aan het zorgpersoneel bezorgden van woonzorgcentra De Winde in Veerle-Laakdal en De Fakkel in Paal. Donderdag gaan ze opnieuw aan de slag en produceren ze nog meer maskers.