Leerkrachten spelen dj-set als dank voor het engagemenent van hun leerlingen DDH

03 april 2020

Vanuit hun eigen kot draaien leerkrachten Gerry Debecker en Mario Dullers van KSDiest vrijdagavond om acht uur elk een eigen dj set van telkens een half uur. Die wordt gestreamd op de facebookpagina van de school.

Op die manier willen de twee leerkrachten mechanica de paasvakantie toch een beetje plechtig inluiden maar willen ze vooral alle leerlingen loven en bedanken voor hun inzet de voorbije weken. “Wij merken dat ruim 80% van de leerlingen heel geëngageerd aan de slag gingen in ons afstandsonderwijs en wij vonden dat dit beloond mocht worden. Een dj set leek ons voor de hand te liggen omdat wij samen al 15 jaar een discobar hebben en het gewoon zijn feesten te spelen”, legt Gerry uit.

Aanvankelijk wilden ze hun discobar opstellen in de refter van de school maar met de verstrengde maatregelen leek dat opeens geen goed plan meer. “We draaien dan maar een set vanuit ons eigen kot. Elkeen draait een half uur en natuurlijk zullen we onze muziek afstemmen op de jeugd want het is vooral voor de leerlingen dat we dit doen. Ik heb zelf kinderen en ben bij hen ook ten rade geweest om een setlist op te stellen. Ik heb mijn living ook een beetje verbouwd en een soort mini decor gemaakt. Wat dat is, zullen ze tijdens de set moeten ontdekken”, gaat Gerry verder die toch wat zenuwen heeft om een online set te spelen. “Op een fuif zie je het publiek en kan je inspelen op hun reacties maar online lukt dat niet. Dat maakt het net moeilijker maar anderzijds kunnen ze reacties posten tijdens de set. Wij vinden het alvast leuk om doen en we hopen dat de leerlingen het ook zullen appreciëren”, besluit de dj.

Wie al een voorsmaakje wilt, kan hier terecht of hier voor het aankondigende filmpje.