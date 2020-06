Ladingverlies zorgt voor kop-staart aanrijding Kristien Bollen

25 juni 2020

10u13 0

Een wagen met aanhangwagen verloor woensdag rond 16 uur een gedeelte van zijn lading op de Citadellaan in Diest . Een achteropkomende voertuig ging daarop in de remmen waardoor uiteindelijk vijf wagens betrokken werden in een kop-staart aanrijding. Er vielen gelukkig geen gewonden.