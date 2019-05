Ladies Circle Diest schenkt 5.200 euro aan goede doelen voor moeders en kinderen Tom Van de Weyer

23 mei 2019

Ladies Circle Diest is een groep enthousiaste jonge vrouwen met een groot hart en engagement. Met hun activiteiten geven ze financiële steun aan sociale projecten, met name voor gezinnen, moeders en kinderen. Zo maken de dames elk jaar kerstpakketten voor Moeder Helpen Moeders in Diest.

Villa Rozerood ontvangt een cheque van 2.500 euro. Met dit geld kan de organisatie 55 gezinnen met zieke kinderen een onbezorgde vakantie aanbieden. Speelpleinwerking Dassenaarde krijgt een cheque 1.500 euro. Voor het bouwproject van Dassenaarde hebben de dames sinds 2015 een overeenkomst van tien jaar gesloten. Ook de Appelboom (500 euro), Amalou (500 euro) en het karmaproject van KSD (200 euro) konden rekenen op een schenking van Ladies Circle.