Laat zorgverstrekkers voor jouw garage parkeren dankzij Parkeer-plus-Zorg-sticker Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

11u32 2 Diest Inwoners van de stad Diest kunnen vanaf nu een Parkeer-plus-Zorg-sticker gratis afhalen bij de parkeerwinkel. Met deze sticker geef je toelating aan zorgverstrekkers om tijdens hun huisbezoek te parkeren voor jouw garage. Het reglement werd tijdens de afgelopen gemeenteraad van september goedgekeurd.

Zorgverstrekkers verliezen vaak tijd in de zoektocht naar een parkeerplaats. Met de Parkeer-plus-Zorg-sticker wil het stadsbestuur van Diest hen hierbij helpen. “We bieden zorgverstrekkers extra kansen en meer tijd voor hun patiënten”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). Inwoners kunnen de Parkeer-plus-Zorg-sticker gratis afhalen in de parkeerwinkel in de Koning Albertstraat 74 en duidelijk zichtbaar ophangen aan hun garagepoort of inrit. Zo zien zorgverstrekkers dat ze hier mogen parkeren.

De zorgverstrekkers leggen op hun beurt de Parkeer-plus-Zorgkaart met hun contactgegevens achter de voorruit van hun wagen. De Parkeer-plus-Zorgkaart is alleen verkrijgbaar voor zorgverstrekkers die beschikken over een RIZIV-nummer of een erkenning door de Vlaamse gemeenschap als zorgverstrekkende. De kaart kan aangevraagd worden bij Streeteo.

Als zorgverstrekker kan je in Diest ook een parkeerkaart aanschaffen waardoor je in de betalende zone onbeperkt kan parkeren. Deze kan je ook aanvragen bij Streeteo en werd recent van tarief verlaagd tot 100 euro per jaar.