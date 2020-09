Gesponsorde inhoud KSD geeft voortaan ook buiten les: “Daar hoeven geen mondmaskers en dat maakt het net leuker” DDH

17 september 2020

15u31 0 Diest Op de campus van de derde graad van KSD in Diest krijgen de leerlingen voortaan ook buiten les. Er werden twee outdoor lokalen gemaakt waar mondmaskers niet constant aan moeten. “Het is een zeer gegeerde locatie”, zegt leerkracht Duits en coördinator Klaas Van Gossum.

Op de campus krijgen leerlingen van het 5de, 6de en 7de middelbaar les. “We zijn al blij dat de leerlingen weer naar school mogen maar constant die mondmaskers op, is toch niet zo fijn. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief zodat het af en toe zonder kan en buiten mag”, zegt Van Gossum.

Toen het idee rijpte om buiten les te geven, ging de dienst Logistiek op zoek naar het nodige materiaal. “Zij vonden 50 bruikbare terrastafels en 70 stoelen bij sportcentrum Karteria in Diest. Hiermee konden we twee klassen maken van telkens 25 leerlingen. We zoeken nog rolborden maar zonder lukt het voorlopig ook. We gebruiken voldoende alternatieve werkvormen in onze lessen”.

Regels van de horeca gelden ook hier

Tijdens de buitenklassen hanteren ze bij KSD de regels van de horeca. “Dat wil zeggen dat het mondmasker verplicht is zolang je niet aan jouw tafel zit. De tafels worden ook hier nadien ontsmet. De twee buitenklassen bieden trouwens een extra voordeel want ook tijdens de pauzes kunnen leerlingen gebruik maken van de extra zithoeken. Ze zijn in elk geval zeer gegeerd maar we hanteren een objectief reservatiesysteem via Smartschool. Extra materiaal voor eventuele extra buitenklassen is trouwens meer dan welkom”.

Voorlopig zijn buitenklassen zalig en al zeker met de temperaturen van de voorbije dagen maar straks wordt het herfst en winter en dan lijkt het minder evident. “In de winter kan het toch ook. Gezellig in de sneeuw met zijn allen. Iedereen moet dan wel een warme jas en wollen sokken aantrekken. Hoe dan ook kan je hier de helft van het schooljaar gebruik van maken en dat is leuk”, besluit Van Gossum.