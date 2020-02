Komt er een nieuw zwembadcomplex naast het openluchtzwembad op het provinciedomein de Halve Maan ? Kristien Bollen

29 februari 2020

13u18 0 Diest Een binnenzwembad naast een openluchtzwembad. Dat is wat de provincie en de stad momenteel onderzoeken of dit niet mogelijk is. De stad wil deze legislatuur een nieuw binnenzwembad bouwen. Mogelijk komt dat er dus niet op de huidige locatie maar er recht tegenover op het provinciedomein de Halve Maan.

Dat er een nieuwbouw noodzakelijk is voor het zwembad De Warande was al wel duidelijk. Het zwembad werd in 1968 gebouwd en onderging sindsdien al enkele (grote) verbouwingen en renovaties. Helaas kan men niet blijven renoveren en is men genoodzaakt om andere pistes te bewandelen.

Haalbaarheid

Het zwembad en het strandgebouw in het Provinciedomein Halve Maan Diest werden aangelegd in 1988 met Europese subsidies. Na allerhande renovaties in 2001, 2002, 2008 en 2009 komt de provincie vandaag tot de conclusie dat de levensduur van het bad (in zijn huidige staat) is bereikt.

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest bestelden allebei een studie om na te gaan of dit haalbaar is. “Ons zwembad is gelegen aan de overzijde van het domein Halve Maan. Als bestuur engageren we ons om in deze legislatuur een nieuw zwembad voor onze inwoners te realiseren. Wij bestelden een studie om deze toekomstvisie verder te ontwikkelen en deelden deze plannen met Vlaams-Brabant met de vraag of het provinciebestuur een mogelijke partner kon zijn in een gezamenlijke bouw van een nieuw zwembadcomplex op de site van de Halve Maan aangezien ook zij genoodzaakt zijn om zware renovaties aan hun buitenzwembad te doen. Als we dit gezamelijk zouden laten gebeuren, kunnen we beiden toch wel wat de kosten drukken ” zegt burgemeester Christophe De Graef van Open Diest.

Unieke locatie

“Het is uniek al we het op het provinciedomein de Halve Maan zouden kunnen realiseren. Dan heb je én het binnenbad én het buitenbad samen aan elkaar gekoppeld. Daar wint iedereen mee; zowel de stad als provincie maar vooral de gebruikers. Onze klanten en de gezamelijke klanten én het personeel. Een heel groot voordeel is dan dat al het personeel samen hun werk kan uitvoeren. Eigenlijk is dit nu de prioritaire piste die we willen bewandelen” verduidelijkt de burgemeester.

Meer duidelijkheid

De stad en de provincie werken dus volop aan een gezamenlijke oplossing en kijkt uit naar de eerste stap naar de vernieuwing van de sportinfrastructuur. Hopelijk kan dat dus samen, anders is er nog steeds het plan B om het nieuwe zwembadcomplex te integreren in De Warande. Tegen de zomer moeten de studies hier meer duidelijkheid in scheppen.